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Seyhan’a da aynı tarife

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off Final grubunun son gününde Adana Seyhan Belediyespor ile karşılaşan Sorgun Belediyespor rakibini 3-0 yenerek final grubunu namağlup şampiyon olarak tamamladı.

Seyhan’a da aynı tarife

VOLEYBOL Erkekler İkinci Lig’i Play-Off Final grubunun son gününde Adana Seyhan Belediyespor ile karşılaşan Sorgun Belediyespor rakibini 3-0 yenerek final grubunu namağlup şampiyon olarak tamamladı.

21 Mart 2018 Çarşamba 07:00
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Seyhan’a da aynı tarife

Adıyaman’da gerçekleştirilen final grubu müsabakalarının son gününde Seyhan Belediyespor ile karşı karşıya gelen Sorgun Belediyespor, güçlü rakibi karşısında ilk sete hızlı başladı. Birinci teknik molaya 12-8 önde giren Sorgun Belediyespor ilk seti de 25-12 kazanarak skoru 1-0 yaptı ikinci sette çok daha iyi bir performans sergileyen ve rakibine ezici bir üstünlük sağlayan Yozgat temsilcisi teknik molaya 12-3 önde girdi. Sorgun Belediyespor seti 25-16 önde tamamlayarak skoru 2-0’a getirdi. Üçüncü sette ise teknik molayı 12-4 seti ise 25-16 önde tamamlayan Sorgun Belediyespor müsabakayı da 3-0 gibi net bir skor ile kazanmayı başardı. Sarı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile final grubunda üçte üç yaparak şampiyonluğunu ilan ederken, namağlup olarak Birinci Lig’e çıkmış oldu.
Turnuvanın diğer müsabakasında ise Saint Joseph takımını 3-0 yenen Sungurlu Belediyespor, Sorgun Belediyespor’un ardından Birinci Lig’e yükselen ikinci takım oldu.
 

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