Seyfi’ye plaket

Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş, yıllarca Birinci Amatör Kümede Köy Hizmetlerispor ve İl Özel İdaresispor takımında birçok görev üstlenen, son olarak da Genel Kaptanlık yapan Mehmet Seyfi’nin emeklerinin unutulmayacağını söyledi. Yozgat futboluna, amatörüne hizmet eden isimlerin isimlerini yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak için önemli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Bektaş, ‘’Hayatta olanlara da, ebediyete intikal edenlere de ahde vefamızı göstermek görevimizdir. Mehmet Seyfi abimiz de onlardan biridir. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz” dedi.

Mehmet Seyfi de kendisine böylesine bir plaketi layık gören Yozgat Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hakan Bektaş’a ve Yönetimine teşekkür etti.