Sevgililer günü çiçeği

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un Altındağ Belediyespor ile Bozok Stadında oynadığı müsabakada Yozgatspor sevdalısı, Ömer Daşdemir, kırmızı siyahlı ekibin maç öncesinde moral kaynağı oldu. Müsabaka öncesinde kırmızı siyahlı ekibin kaptanı Oğuzhan Kandemir’e çiçek hediye eden Ömer Daşdemir, ‘’Hayatımın aşkı olan, hayatta en çok sevdiğim sevgilim olan Yozgatspor’a Altındağ Belediyespor ile oynadıkları müsabaka öncesinde sevgililer günü hediyesi vermek istedim. Yaptırdığım çiçeği takım kaptanımız Oğuzhan’a teslim ettim. Hayatımın aşkı Yozgatspor’da benim bu hediyemi galibiyet ile taçlandırdı. Bütün oyuncularımız kutluyorum’’ dedi. Yozgatspor takım kaptanı Oğuzhan Kandemir ise hiçbir antrenmanlarını kaçırmayan, her zaman yanlarında olan ve tam bir Yozgatspor Sevdalısı olan Ömer Abilerinin Altındağ gibi önemli bir müsabaka öncesinde kendilerine hediye ettiği çiçeğin anlamının büyük olduğunu söyledi. Takım arkadaşlarına da moral verdiğini dile getiren Kandemir, Ömer abilerini çok sevdiklerini ve onun yanlarında olmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade etti.