Seray arayı açıyor

Sezon başında kırmızı siyahlı ekibe katılan ve gösterdiği performans ile göz dolduran tecrübeli oyuncu Seray Erbil, hafta sonu Adana Adasokağıspor müsabakasında attığı 12 gol ile ligdeki toplam gol sayısını 62’ye yükseltirken, gol krallığı sıralamasında zirvedeki yerini de korudu. En yakın takipçisi Adana Adasokağıspor takımının tecrübeli oyuncusu Derya Güneş’in 8 gol önünde gol krallığı sıralamasında zirvede bulunan Seray Erbil, bundan sonraki müsabakalarda da gollerine devam edeceğini ve takımının başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğini söyledi.