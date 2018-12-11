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Seray 50 gole ulaştı

HENTBOL Kadınlar Birinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Seray Erbil, Turhal Mehmet Akif İlköğretim Okulu karşısında attığı goller ile gol sayısın 50’ye yükseltirken, gol krallığı yarışında zirveye geldi.

Seray 50 gole ulaştı

HENTBOL Kadınlar Birinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımının başarılı oyuncusu Seray Erbil, Turhal Mehmet Akif İlköğretim Okulu karşısında attığı goller ile gol sayısın 50’ye yükseltirken, gol krallığı yarışında zirveye geldi.

11 Aralık 2018 Salı 07:00
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Seray 50 gole ulaştı

Sezon başında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına katılan başarılı oyuncu Seray Erbil, gösterdiği performans ile büyük beğeni toplarken, attığı goller ile de rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile çıktığı 4 müsabakada rakip ağlara 50 gol bırakan genç oyuncu Seray Erbil, ligdeki gol sıralamasında da ilk sırada yer aldı.

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