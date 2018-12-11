Seray 50 gole ulaştı

Sezon başında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına katılan başarılı oyuncu Seray Erbil, gösterdiği performans ile büyük beğeni toplarken, attığı goller ile de rakiplerinin korkulu rüyası oldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ile çıktığı 4 müsabakada rakip ağlara 50 gol bırakan genç oyuncu Seray Erbil, ligdeki gol sıralamasında da ilk sırada yer aldı.