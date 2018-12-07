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Sentetikte çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ kampüs alanında bulunan sentetik sahada yaptığı taktik antrenman ile devam etti.

Sentetikte çalıştı

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor deplasmanda Sungurlu Belediyespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ kampüs alanında bulunan sentetik sahada yaptığı taktik antrenman ile devam etti.

07 Aralık 2018 Cuma 07:00
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Sentetikte çalıştı

Yozgatspor teknik direktörü İbrahim Baş gözetiminde çalışan kırmızı siyahlı ekip, çift kale maç yaparak Sungurlu Belediyespor ile oynayacakları müsabakanın taktiğini çalıştı. Teknik direktör İbrahim Baş, Sungurlu Belediyespor takımının sahasının sentetik olmasından dolayı taktik antrenmanını Bozok Üniversitesi sahasında yapmayı uygun gördüklerini söyledi. Sungurlu Belediyespor müsabakasından mutlak suretle üç puan beklediklerini dile getiren Baş, ‘’Sungurlu Belediyespor deplasmanı kolay bir deplasman değil. Rakibimiz ligde alt sıralarda olması onun kötü bir takım olduğunu göstermez. Bu ligde bütün takımlar birbirlerini yenebilecek güçte. Bu nedenle bu müsabakaya da çok iyi hazırlanıyoruz. Rakibimizi kendi evinde mağlup ederek son haftaya moralli girmeyi amaçlıyoruz’’ dedi. 

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