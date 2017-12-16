-Şekerspor ile 7’inci randevu

Yozgatspor’un 2013-2014 sezonunda Spor Toto Üçüncü Lig’inde Bölgesel Amatör Lige düşmesinde önemli bir payı olan Kayseri Şekerspor, kırmızı siyahlı ekibin 2015-2016 sezonunda şampiyonluğu bir puan ile kaçırmasında da büyük pay sahibi. Şimdiye kadar kendi arasında oynadığı 6 müsabakadan üçünü Kayseri Şekerspor kazanırken, Yozgatspor rakibini sadece bir kere yenebilmiş. İki müsabaka ise beraberlikle sonuçlanmış. Kayseri Şekerspor takımı Yozgatspor ağlarına 9 gol bırakırken, bunun karşılığında ise kırmızı siyahlı ekip ise Kayseri Şekerspor ağlarına 7 gol bıraktı. 2013-2014 sezonu Yozgatspor ile Kayseri Şekerspor Spor Toto Üçüncü Lig Üçüncü Grup son 10 yılda ilk defa karşı karşıya geldiler. Bu sezonda ilk müsabakayı Kayseri Şekerspor takımı 1-0 kazandı. İkinci müsabakayı da Kayseri temsilcisi 3-1 kanınca Yozgatspor’un o sezon Bölgesel Amatör Lig’e düşmesinde önemli bir pay sahibi oldu. 2015-2016 sezonunda Bölgesel Amatör Lig Altıncı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor rakibini deplasmanda oynadığı ilk müsabakada 2-1 yenerken, ikinci maç ise 0-0 berabere kalmasıyla o sezon şampiyonluğu kaçırmıştı. Geçtiğimiz sezon ise ilk müsabakayı Kayseri Şekerspor 3-2 kazanırken, ikinci müsabaka ise 1-1 berabere tamamlandı.

Bu sezon ise ilk defa ligin ilk yarısın son haftasında karşı karşıya gelecek olan iki takımın alacağı sonuç ise merak konusu.

LİG MAÇLARI

Lig mücadelesi yarın saat 14.00’da başlayacak müsabakalarla devam edecek. Yozgatspor, Kayseri Şekerspor’u konuk ederken, Talasgücü Belediyespor, Aksaray Belediyespor, Nevşehirspor, Ceyhanspor ile karşılaşacak. Azatlıspor -Belen Belediyespor, Arsuz Karaağaçspor- Kilis Belediyespor, Kürkçüler Amatörspor- Kadirli Demirspor karşı karşıya gelecek.