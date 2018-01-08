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ŞEHiTLERiMiZi UNUTMADIK

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

ŞEHiTLERiMiZi UNUTMADIK

YOZGAT Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında yürüyüş düzenlendi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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ŞEHiTLERiMiZi UNUTMADIK

Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünde bir araya gelen, aralarında Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Vali Yardımcısı Salih Altun ‘un da bulunduğu, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve öğrenciler, Sarıkamış Türküsünü söyleyerek Cumhuriyet Alanı’na kadar yürüdü. Birinci Dünya Savaşı sırasında 90 bin askerin hiç kurşun atmadan şehit düştüğü Sarıkamış’ta düzenlenen Şehitleri anma merasimleri kapsamında Yozgat’ta düzenlenen yürüyüş büyük bir katılımla yapıldı. ‘Vefakâr Gençlik, Fedakâr Ecdadını Unutmayacak’ sloganıyla Sarıkamış yürüyüşüne katılıp, okunan Kuran-ı Kerim’i dinleyen, dualara eşlik eden kalabalık, Şehitlerine olan manevi görevini yerine getirmenin hazzını yaşadı.
Yozgat Vali Yardımcısı Salih Altun, Sarıkamış şehitlerini minnet ve saygıyla andıklarını söyledi. Tüm Türkiye’de Sarıkamış şehitlerinin eş zamanlı olarak anıldığını ifade eden Altun, gençlerimizle, çocuklarımızla, insanımızla beraber geçmişimizde ecdadımızın yaşadığı günleri, ecdadımızın göstermiş olduğu fedakarlıkları beraber tekrar anmak için toplanıldığını söyledi. Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de, ecdadımızın Sarıkamış’ta bu soğukta, kış şartlarında açlık ve değişik imkansızlıklar içerisinde bizlerin bu güne gelebilmemiz için, bağımsızlığımızı sağlayabilmemiz için büyük fedakârlıklar yaptıklarının altını çizdi. Cumhuriyet Alanı’ndaki programdan sonra program Çapanoğlu Büyük Cami’de düzenlenen mevlüt programıyla anma etkinliğine devam edildi.

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