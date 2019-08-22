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Seher Vaktinden Gezi

YOZGAT’ta sabahları çamlık milli parkında spor yapan, birçok çalışan ve emekli bürokratların da yer aldığı Seher Vakti Spor Ekibi, Karadeniz ve Doğu Anadolu turu düzenledi. Yozgat Seher Vakti Spor ekibi Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görüyor.

Seher Vaktinden Gezi

YOZGAT’ta sabahları çamlık milli parkında spor yapan, birçok çalışan ve emekli bürokratların da yer aldığı Seher Vakti Spor Ekibi, Karadeniz ve Doğu Anadolu turu düzenledi. Yozgat Seher Vakti Spor ekibi Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini yerinde görüyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
Seher Vaktinden Gezi

25 yıl önce sağlıklı yaşama adım atmak için kurulan ve her gün Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlık milli parkında sağlıklı yaşama adım atan ekip üyeleri, sosyal etkinlik kapsamında Karadeniz ve Doğu Anadolu turuna çıktı. Çorum, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin Hopa, Batum, Ardahan, Kars, Iğdır, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kayseri’yi gezdikten sonra Yozgat’a gelecek olan ekip, Türkiye’nin tarihi ve turistlik yerlerini görme fırsatı bulacak. Ekip Başçavuşu Osman İçme yönetiminde 14 kişiden oluşan ekip güzergahta bulunan illeri tarihi turistik ve doğal yerleri gezerek yöreleri örf adet mutfak ve geleneklerini tanıma fırsatı buldu. Daha önce Akdeniz ve Ege turu yapan Seher vakti spor ekibinin bu yılki durağı Karadeniz ve Doğu Anadolu oldu. Ekip Başçavuşu Osman İçme birlik beraberlik ve kaynaşma içerisinde spor ve sosyal faaliyetlerinin 25 yıldır devam ettiğini söyledi. İçme, ‘’Arkadaşlarımız ile birlikte düzenlediğimiz tur ile illerimizi tanıyor gittiğimiz illerde de Yozgat’ımızı tanıtmaya çalışıyoruz’’ dedi.

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