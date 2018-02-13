Şefaatli üzgün

Şefaatlispor Antrenörü Feridun Dündar, mutlak galibiyet parolası ile çıktıkları Yemenoğlu Bozokspor müsabakasında aldıkları mağlubiyet ile şampiyonluk yolunda ağır bir darbe aldıklarını söyledi. Rakipleri karşısında 1-0 geriye düşmelerine karşılık ilk yarıyı 1-1 berabere bitirme başarısı gösterdiklerini dile getiren Dündar, ‘’Güçlü rakibimiz karşısında elimizden gelenin en iyisini yapamaya çalıştık. Ancak istediğimiz oyun tarzını sahaya yansıtamadık ve bireysel hatalardan dolayı da bu müsabakayı mağlup tamamladık. Altın değerinde üç puanı kaybettik. Ama şampiyonluk iddiamız halen devam ediyor. Kalan maçlarımızı kazanarak yolumuza devam etmenin hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.