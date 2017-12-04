-Şefaatli koltuğunu korudu

A Grubu lideri Sorgun Belediyespor, konuk ettiği Boğazlıyan Sağlıkspor’u 3-0 yendi. Yozgat Çamlıkspor, Bozok Üniversitesi Sahası’nda Çayıralan Esnafspor’u adeta gol yağmuruna tuttu. Çamlıkspor, aldığı 7-0’lık galibiyetle puan cetvelinde üçüncü sıraya yükseldi. Yerköy Bağlarbaşı Köselispor-Yozgat SHÇEKspor’u 1-0, son haftalarda toparlanan Akdağmadenispor da, Sarıkaya Belediyespor’u 4-2 yendi.
B Grubunda Lider Şefaatlispor, yakın takipçisi Yozgat İl Özel İdarespor ile 1-1’lik skorla puanları paylaştı. Saraykentspor, Paşaköy Gençlikspor’u 5-4 yenerek galibiyetle tanıştı. Sorgun Gençlikspor, evinde Yemenoğlu Bozokspor’a 1-0 yenildi. Yerköyspor-Boğazlıyan Şekerspor’u 1-0’lik skorla geçti.
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