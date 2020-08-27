Seçmelerden üç imza

Yaklaşık iki hafta süren futbolcu seçmeleri sonrasında gelecek vadeden forvet Baran Berkay Karpuz, orta saha İsmail Dinçer ve kaleci Ömercan Laçin ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.
27 Ağustos 2020 Perşembe 00:54
TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor tarafından yapılan futbolcu seçmelerinde gösterdikleri performans ile beğeni toplayan üç sporcu ile resmi sözleşme imzalandı.
Yaklaşık iki hafta süren futbolcu seçmeleri sonrasında gelecek vadeden forvet Baran Berkay Karpuz, orta saha İsmail Dinçer ve kaleci Ömercan Laçin ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.