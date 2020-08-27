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Seçmelerden üç imza

TFF Üçüncü Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgatspor tarafından yapılan futbolcu seçmelerinde gösterdikleri performans ile beğeni toplayan üç sporcu ile resmi sözleşme imzalandı.

27 Ağustos 2020 Perşembe 00:54
Seçmelerden üç imza

Yaklaşık iki hafta süren futbolcu seçmeleri sonrasında gelecek vadeden forvet Baran Berkay Karpuz, orta saha İsmail Dinçer ve kaleci Ömercan Laçin ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

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Seçmelerden üç Imza
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