Sebo öğretmen oldu

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor’un geçen seneki şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Sebahattin Genç, öğretmenlik ataması geldiği için futbol hayatını noktaladı. Geçtiğimiz sezon Yozgatspor forması altında gösterdiği performans ile büyük beğeni toplayan ve kırmızı siyahlı ekibin şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Sebahattin Genç, sezon başında Çarşambaspor ile anlaşmıştı. Çarşambaspor formasını da başarıyla terleten Sebahattin öğretmenlik ataması geldikten sonra Çarşambaspor yönetimi ile görüşerek sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.