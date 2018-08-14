Şartları zorlayacak oyuncu alacağız

Kırmızı siyahlı ekibin teknik patronu İbrahim Baş, Nevşehir’de birkaç tane hazırlık müsabakası oynamayı planladıklarını söyledi. O hazırlık müsabakalarda takımın temel eksikliklerini bariz bir şekilde göreceklerini dile getiren Baş, ‘’Transferi kendi içerimizde içsel bir planlama ile halletmeye çalışıyoruz. Bariz bir şekilde geçen seneki kalecilerimizden bir tanesi askere gittiği için kesinlikle bir kaleci transferi gerekiyor. Onun dışında alternatif nitelikli birkaç oyuncu daha içimizdeki şartları zorlayacak hatta önüne geçecek takıma ivme kazandıracak totalde üç transfere ihtiyacımız var gibi gözüküyor’’ dedi.