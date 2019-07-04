Sarıkaya’da Yaz kurslarına yoğun ilgi

Sarıkaya Spor Salon’unda haftanın her günü gerçekleştirilen Badminton, Basketbol, Voleybol, Hentbol, Satranç, Masa Tenisi, Tekvando, Jimnastik, Tenis, Futbol ve Dart branşlarında öğrenciler eğitim alıyor. Her geçen gün artarak devam eden öğrenci kayıtlarında, öğrenciler istedikleri branşı seçebiliyorlar. Sadece antrenmanların yaz döneminde değil, okullar açıldıktan sonra da devam edeceği öğrenildi.