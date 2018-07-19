Sarıkaya’da futbol kursuna devam

Antrenör Cengiz Güçlüer gözetiminde çalışmalarını sürdüren çocuklar yaz tatillerini hem spor yaparak geçiriyorlar hem de formlarını koruyorlar. Antrenör Cengiz Güçlüer, Sarıkaya Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında açılan futbol kursuna ilginin yoğun olduğunu söyledi. Haziran ayının son haftasında başladıkları futbol kursunda çocukların yaz tatillerini verimli geçirmelerini sağladıklarını dile getiren Güçlüer, ‘’Futbol okulumuza gelen öğrenciler ile çok güzel vakit geçiriyoruz. Buradaki öğrencilere futbol eğitimi verirken, aralarında yetenekli sporcuların olup olmadığına da bakıyoruz. Gelecek vadeden oyuncular ile yaz tatili sonrasında da ilgilendireceğiz ve Türk sporuna kazandırmak için bu çocukları elimizden gelenin en iyisini yapacağız’’ dedi.