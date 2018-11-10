Sarıkaya telafi peşinde

Sarıkaya Belediyespor yöneticisi Cengiz Güçlüer, geçtiğimiz hafta deplasmanda lider İl Özel İdarespor’a şansız bir şekilde yenildiklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık sahadan mağlup ayrıldıklarına dikkat çeken Güçlüer, ‘’İl Özel İdarespor müsabakası artık geride kaldı. Biz tamamen Boğazlıyan Sağlıkspor müsabakasına odaklandık. Pazar günü karşı karşıya geleceğimiz Boğazlıyan temsilcisini yenerek Özel İdare maçını telafi etmek istiyoruz’’ dedi.