Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Sarıkaya telafi peşinde

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Sarıkaya Belediyespor Boğazlıyan Sağlıkspor müsabakasını kazanarak İl Özel İdarespor maçını telafi etmek istiyor.

Sarıkaya telafi peşinde

YOZGAT Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i B Grubu takımlarından Sarıkaya Belediyespor Boğazlıyan Sağlıkspor müsabakasını kazanarak İl Özel İdarespor maçını telafi etmek istiyor.

10 Kasım 2018 Cumartesi 05:53
1 Okunma
Sarıkaya telafi peşinde

Sarıkaya Belediyespor yöneticisi Cengiz Güçlüer, geçtiğimiz hafta deplasmanda lider İl Özel İdarespor’a şansız bir şekilde yenildiklerini söyledi. Güçlü rakipleri karşısında iyi bir oyun ortaya koymalarına karşılık sahadan mağlup ayrıldıklarına dikkat çeken Güçlüer, ‘’İl Özel İdarespor müsabakası artık geride kaldı. Biz tamamen Boğazlıyan Sağlıkspor müsabakasına odaklandık. Pazar günü karşı karşıya geleceğimiz Boğazlıyan temsilcisini yenerek Özel İdare maçını telafi etmek istiyoruz’’ dedi. 

Anahtar Kelimeler:
Sarıkaya Telafi Peşinde
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Tuzkaya, Paşaköy’e Bileniyor
Tuzkaya, Paşaköy’e Bileniyor
TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA
TAKIMLARIMIZ DEPLASMANDA
Yozgatspor Kastamonu’da
Yozgatspor Kastamonu’da
Haftanın maçı Çekerek’te
Haftanın maçı Çekerek’te
Bozok Amasya yolcusu
Bozok Amasya yolcusu
Sorgun telafi peşinde
Sorgun telafi peşinde

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim