Sarıkaya spor tesislerine bakım

Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından bakıma alınan Sarıkaya Spor Salon’unda çalışmalar tamamlandı. Spor Salon’unun çatıda yaşanan sıkıntıların giderilmesi amacıyla başlatılan çatı bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Ayrıca bakıma alınan Sarıkaya İlçe Stadı soyunma odalarında da bakım ve onarım çalışmaları tamamlandığı bildirildi. Soyunma odalarını boyanan gerekli tadilatlar yapılan soyunma odaları da futbol müsabakalarına hazır hale getirildi. Sarıkaya ilçesinde tadilata alınan Spor Salon’u ve Stadın bakım ve oranım çalışması sonrasında çevrede detaylı temizlik çalışması yapıldı.