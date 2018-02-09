Sarıkaya puan istiyor

Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer, hafta sonu Yozgat Çamlıkspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi.

Play-Off grubunda henüz puanlarının bulunmadığını hatırlatan Güçlüer,

‘’Ancak bu bizim kötü bir takım olduğumuz anlamına gelmez. Oyuncularım sahadan gerçekten çok iyi mücadele ediyorlar. Yenildiğimiz takımların hepsi de ligde ilk üç sırayı paylaşan ve şampiyonluk mücadelesi veren takımlar. Biz Play-Off’larda toplayabildiğimiz kadar puan toplayın üst sıralarda ligi tamamlamak istiyoruz. Ancak şansız bir şekilde kaybettiğimiz müsabakalar sonucunda şuanda puanımızı bulunmuyor. Bu hafta sonu Yozgat Çamlıkspor’u konuk edeceğiz ve güçlü rakibimizi yenerek bu kötü gidişata bir dur demek istiyoruz. Yozgat Çamlıkspor müsabakası bizim çıkış maçımız olacak. Rakibimizi yenerek hem moral bulacağız, hem de bir çıkış yakalayıp kalan maçlarımız da seri yakalamanın hesaplarını yapıyoruz’’ dedi.