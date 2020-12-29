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Sarıkaya lige hazırlanıyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Sarıkaya Belediyespor yeni sezon hazırlıklarını Sarıkaya ilçe stadında yaptıkları antrenman ile sürdürüyor.

29 Aralık 2020 Salı 00:04
Sarıkaya lige hazırlanıyor

Antrenör Cengiz Güçlüer gözetiminde çalışan Sarıkaya Belediyespor zaman zaman da aynı ligde mücadele edeceği takımlar ile hazırlık müsabakaları da oynuyor. Sarıkaya Belediyespor Antrenörü Cengiz Güçlüer, liglerin başlama tarihinin henüz belli olmamasına rağmen lige hazır olmak adına Sarıkaya Belediyespor olarak çalışmalara erkenden başladıklarını ve halen devam ettiklerini söyledi. Tamamı Sarıkayalı genç oyunculardan oluşan takımlarının yeni sezonun başlaması durumunda en hazır ekiplerden biri olacağını dile getiren Güçlüer, ‘’Federasyon Amatör Kümenin başlama tarihini henüz netleştirmedi. Liglerin başlayıp başlamayacağını da pandemiye göre karar verecek. Ancak biz Sarıkaya Belediyespor olarak sanki lig başlayacakmış gibi çalışmalarımıza başladık ve yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Fırsat buldukça hazırlık müsabakaları da oynuyoruz. Ligin başlaması durumunda ben inanıyorum ki en hazır takımlardan biri de Sarıkaya Belediyespor olacaktır’’ dedi. 

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Sarıkaya Lige Hazırlanıyor
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