Sarıkaya iddialı geliyor

Sarıkaya temsilcisi, Kayresi Trend Gayrimenkul'den Yavuz Özbey,Tuzkaya'dan Selim Şemşek ve Murat Akıncı, Yozgat Çamlıkspor'dan Asım Doğru, İstanbul Kestanelikspor'dan Murat Turhan ile anlaştı. Sarıkaya Belediyespor, yeni transferlerini Mucurspor ile oynadığı hazırlık maçında deneme imkanı buldu. Sarıkaya, maçtan 4-2’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu.
26 Şubat 2019 Salı 07:00
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