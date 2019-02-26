Sarıkaya iddialı geliyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Pay-Off Grubunda mücadele etme hakkını elde eden 4 takımdan biri olan Sarıkaya Belediyesi, gözünü Bölgesel Amatör Lig’e dikti. Sarıkaya Belediyespor, işini şansa bırakmamak amacıyla kadrosuna takviye yaptı.