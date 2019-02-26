Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -6°
parçalı az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
104330
ALTIN
226.806
DOLAR
5.2964
STERLİN
6.9757
EURO
6.0134

Sarıkaya iddialı geliyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Pay-Off Grubunda mücadele etme hakkını elde eden 4 takımdan biri olan Sarıkaya Belediyesi, gözünü Bölgesel Amatör Lig’e dikti. Sarıkaya Belediyespor, işini şansa bırakmamak amacıyla kadrosuna takviye yaptı.

Sarıkaya iddialı geliyor

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Pay-Off Grubunda mücadele etme hakkını elde eden 4 takımdan biri olan Sarıkaya Belediyesi, gözünü Bölgesel Amatör Lig’e dikti. Sarıkaya Belediyespor, işini şansa bırakmamak amacıyla kadrosuna takviye yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 07:00
13 Okunma
Sarıkaya iddialı geliyor

Sarıkaya temsilcisi, Kayresi Trend Gayrimenkul'den Yavuz Özbey,Tuzkaya'dan Selim Şemşek ve Murat Akıncı, Yozgat Çamlıkspor'dan Asım Doğru, İstanbul Kestanelikspor'dan Murat Turhan ile anlaştı. Sarıkaya Belediyespor, yeni transferlerini Mucurspor ile oynadığı hazırlık maçında deneme imkanı buldu. Sarıkaya, maçtan 4-2’lik galibiyetle ayrılan taraf oldu. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT Birinci Amatör Küme
Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Dart takımı birinci
Dart takımı birinci
YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK
YOZGATSPOR’DAN MUTLUSU YOK
Birincileri kutladı
Birincileri kutladı
Erdemir’den tesis sözü
Erdemir’den tesis sözü
Rakiplerini çalımladı, golünü attı
Rakiplerini çalımladı, golünü attı
Esosa omuzlarda
Esosa omuzlarda
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim