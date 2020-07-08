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Sarıkaya Belediyespor’un acı günü

YOZGAT Birinci Amatör Küme Futbol Ligi takımlarından Sarıkaya Belediyespor’un emektar kaptanlarından Cabir Oğuz hayatını kaybetti.

08 Temmuz 2020 Çarşamba 00:22
Sarıkaya Belediyespor’un acı günü

1980-1990 yılları arasında Sarıkaya Belediyespor formasını giyen ve kaptanlığını yapan Cabir Oğuz, İnfaz Koruma Memurluğundan 3 ay önce emekli olmuştu. Önceki gün evinde aniden rahatsızlaşan 57 yaşındaki Oğuz’un kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Sarıkaya Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cabir Oğuz, Sarıkaya ilçesi Çokumeşme Köyünde kılınan cenaze namazı sonrasında köy kabristanlığına defnedildi. Bizde İleri Gazetesi olarak Cabir Oğuz’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Sarıkaya Belediyespor camiasına başsağlığı diliyoruz.

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Sarıkaya Belediyespor’un Acı Günü
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