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Saray Lideri gözüne kestirdi

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Sarayspor lider Çekerek Belediyespor’u yenerek ligi ikinci sırada bitirmenin hesaplarını yapıyor.

Saray Lideri gözüne kestirdi

YOZGAT İkinci Amatör Küme Futbol Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Sarayspor lider Çekerek Belediyespor’u yenerek ligi ikinci sırada bitirmenin hesaplarını yapıyor.

04 Mayıs 2018 Cuma 07:00
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Saray Lideri gözüne kestirdi

Yozgat Sarayspor Antrenörü Çetin Uyar, ligin son haftasında lider Çekerek Belediyespor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine çıkmayı garantileyen rakiplerinden en az bir puan almak zorunda olduklarını dile getiren Uyar, ‘’Çekerek Belediyespor karşısında alacağımız her türlü puan ligi ikinci sırada bitirmemizi sağlayacak ve Birinci Amatör Küme Futbol Lig’ine yükselmek için Play-Off’lara kalmış olacağız. Eğer sahadan mağlubiyet ile ayrılırsak Yenifakılı Gençlikspor ile Bişekspor arasında oynanacak olan müsabakanın sonucunu bekleyeceğiz. Ancak biz aklımıza takım olarak kötü senaryoları kesinlikle getirmiyoruz. Bu ligi ikinci sırada tamamlayıp diğer gurubun ikincisi ile Play-Off oynayacağız buna inanıyorum. Çekerek Belediyespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlandık. Kendi saha avantajımızı da kullanarak rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndereceğiz ve hedefimize de ulaşacağız’’ dedi.
 

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