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ŞANS BiZDEN YANA

YOZGATSPOR teknik direktörü Cemal Çıldır, konuk ettikleri Altındağ Belediyespor karşısında aldıkları galibiyetin önemine dikkat çekerek, ''Yıllardır rakibimize karşı bir türlü üstünlük sağlıyamıyorduk. Almış olmduğumuz bu galibiyetle şanssızlığımıza nokta koyduk. Bununla kalmayıp, puan cetvelinde düşme hattının üzerine çıktık. Şimdi İstanbul temsilcileriyle üst üstü 3 karşılaşma oynayacağız, bu maçları kayıpsız kapatmamız durumda daha üst sıralara demir atmış olacağız. Şans bizden yana, bunu en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz'' diye konuştu.

18 Şubat 2020 Salı 03:08
ŞANS BiZDEN YANA

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor, Altındağ Belediyespor karşında aldığı galibiyet ile rakibine karşı şansızlığını kırdı. Yozgatspor teknik direktörü Cemal Çıldır, Altındağ Belediyespor ile oynadıkları müsabakalarda Yozgatspor’un her zaman bir şansızlığının olduğunu söyledi. Kendisinin daha önce Yozgatspor’da görev yaptığı iki dönemde Altındağ Belediyespor’a karşı fazla üstünlük sağlayamadıklarını hatırlatan Çıldır, ‘’Altındağ Belediyespor karşısında her türlü olumsuzluğa rağmen üç puan aldığımız için çok mutluyum. Futbolcularımı göstermiş oldukları mücadeleden dolayı gönülden kutluyorum. Taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Her şeye rağmen kazandık. Alt sıraları, orta sıraları ve üst sıraları ilgilendiren bir müsabakaydı. Bana göre 12 puanlık bir müsabakaydı çok sevinçliyiz. Çıkışımız devam edecektir’’ dedi. 

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ŞANS BiZDEN YANA
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