Şampiyonun ürünlerine ilgi yoğun

Ligi şampiyon olarak tamamlayan ve üçüncü lige yükselmek için terfi maçlarına hazırlanan Yozgatspor’un takım ürünlerine olan ilgi de arttı. Şampiyon takıma gönül verenlerin en fazla forma ve atkı satın aldığı öğrenildi. Yozgatspor’a ait takım ürünleri terminal, Sarıhacılı Yöresel Ürünler Evi ve gezici mobil araçta satışa sunuluyor. Yozgatspor ürünlerini satışa sunan Cafer Cankurtaran, takımın şampiyonluğuyla birlikte forma satışlarında ciddi artış meydana geldiğini belirtti. Özelikle çubuklu formaların rağbet gördüğünü dile getiren Cankurtaran atkı, bere ve anahtarlık gibi ürünlerin de satışının arttığını bildirdi.

