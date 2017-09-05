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Şampiyonluk istiyorlar...

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Gruptaki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK'nın Ziraat Türkiye Kupasında karşılaştığı Çorum Belediyespor müsabakası sonrasında takım otobüsü önünde toplanan bir grup taraftar teknik direktör Memduh Fidan şampiyonluk istedi. 

Şampiyonluk istiyorlar...

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Gruptaki temsilcimiz Yozgatspor 1959 FK'nın Ziraat Türkiye Kupasında karşılaştığı Çorum Belediyespor müsabakası sonrasında takım otobüsü önünde toplanan bir grup taraftar teknik direktör Memduh Fidan şampiyonluk istedi. 

05 Eylül 2017 Salı 08:46
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Şampiyonluk istiyorlar...

Kırmızı siyahlı takımın vasat oyunu sonrasında takım otobüsü önünde toplanan bir grup taraftar oyuncular ile teknik direktör Memduh Fidan'la konutu. Bu sene takımın şampiyon olmasını isteyen kırmızı siyahlı taraftarlar hem oyunculardan hem de teknik direktör Memduh Fidan'dan ligde daha iyi bir performans beklediklerini söylediler. Takımın şampiyonluk yolunda her zaman yanında olduklarını belirten taraftarlar bu sene hasretin bitmesini ve takımın şampiyon olmasını istediler. Teknik direktör Memduh Fidan ise Çorum Belediyespor'un kendilerinin dengi ve rakibi olmadığını, takımın ligdeki performansının daha iyi olacağını belirtti. Bu sene bu takımın şampiyon olacağına inandığını dile getiren Fidan, taraftarların kendilerine güvenmesini istedi.
 

Son Güncelleme: 05.09.2017 08:52
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