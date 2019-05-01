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Şampiyonluk için gidiyorlar

YOZGAT U19 Futbol Ligi şampiyonu Yozgatspor Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan U19 Futbol Ligi Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup Müsabakaları için bugün Kayseri’ye gidecek.

Şampiyonluk için gidiyorlar

YOZGAT U19 Futbol Ligi şampiyonu Yozgatspor Kayseri’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan U19 Futbol Ligi Türkiye Şampiyonası Birinci Kademe Grup Müsabakaları için bugün Kayseri’ye gidecek.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 00:00
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Şampiyonluk için gidiyorlar

Yozgatspor Altyapı sorumlusu Nihat Tinel, iki grup halinde gerçekleştirilecek olan grup müsabakalarından şampiyon olabilmek için bugün Kayseri’ye gideceklerini söyledi. İlk müsabakaların yarın oynanacağını hatırlatan Tinel, ‘’Grup müsabakalarında bizim ile birlikte Mersin Tarsusgücü, Konya Öntür Havzanspor, Nevşehir Belediyespor, Aksaray Karadenizspor ve Niğde Anadolu Spor Kulübü takımları yer alıyoru. Bugün iyi bir kura çekerek kendi grubumuzu belirleyeceğiz. Grup müsabakalarındaki bütün takımları yenebilecek güce sahibiz. Bu nedenle karşımıza hangi takım çıkarsa çıksın yenip bir üst tura çıkmak istiyoruz. Önceliğimiz  kendi grubumuzdan lider çıkıp diğer grubun lideri ile karşılaşmak. Final müsabakasını da kazanıp bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz. Bu müsabakalar için çok iyi hazırlandık ve rakiplerimizi yeneceğimize inanıyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 30.04.2019 18:14
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