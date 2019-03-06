ŞAMPiYONLUK HAZIRLIĞI

Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grupta en yakın takipçileriyle arasında 8 puan farkla liderliğini sürdüren kırmızı siyahlılar, kalan maçlarını kazanarak mutlu sona ulaşmanın yanında, play-off elemelerini de geçip, bir üst lige çıkabilmenin heyecanını yaşıyor. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, kırmızı siyahlı ekibin büyük oranda gruptan lider olarak çıkmayı garantilediğini hatırlatarak, ‘’Ancak, bu futbol rehavete kapılmaya gelmez. Kazan maçlarımızı da kazanarak, şampiyonluk turumuzu atmalıyız. Henüz bir şey bitmiş sayılmaz. Kalan maçlarımıza iyi hazırlanıp, iyi mücadele verdiğimiz zaman play-off elemelerinde de önemli bir avantaj elde edeceğimiz unutulmamalıdır’’ dedi.

Geçtiğimiz hafta sonunda Safranbolu Belediyespor’u deplasmanda 2-1 yenen kırmızı siyahlılar, bu hafta sonunda Kastamonu İl Özel İdarespor’u konuk edecek. Yozgatspor, bu haftadan sonra kalan 5 maçından üçünü deplasmanda oynarken, iki karşılaşmayı içeri de oynayacak.