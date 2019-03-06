Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
103731
ALTIN
223.005
DOLAR
5.3904
STERLİN
7.0999
EURO
6.0907

ŞAMPiYONLUK HAZIRLIĞI

TÜRKİYE Liglerinde yıllarca mücadele verdikten sonra 2013-2014 sezonunda Spor Toto Üçüncü Lig Üçüncü Grup’ta oynadığı son maçında konuk ettiği Belediye Vanspor’u yenmesine karşılık, kümede kalma mücadelesindeki rakibi Ankara Şekerspor’un Kocaelispor’u 2-1 yenmesiyle küme düşen Yozgatspor, 5 sezonun ardından yeniden Türkiye Liglerine dönebilmenin heyecanını yaşıyor.  

ŞAMPiYONLUK HAZIRLIĞI

TÜRKİYE Liglerinde yıllarca mücadele verdikten sonra 2013-2014 sezonunda Spor Toto Üçüncü Lig Üçüncü Grup’ta oynadığı son maçında konuk ettiği Belediye Vanspor’u yenmesine karşılık, kümede kalma mücadelesindeki rakibi Ankara Şekerspor’un Kocaelispor’u 2-1 yenmesiyle küme düşen Yozgatspor, 5 sezonun ardından yeniden Türkiye Liglerine dönebilmenin heyecanını yaşıyor.  

06 Mart 2019 Çarşamba 00:00
39 Okunma
ŞAMPiYONLUK HAZIRLIĞI

Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grupta en yakın takipçileriyle arasında 8 puan farkla liderliğini sürdüren kırmızı siyahlılar, kalan maçlarını kazanarak mutlu sona ulaşmanın yanında, play-off elemelerini de geçip, bir üst lige çıkabilmenin heyecanını yaşıyor. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, kırmızı siyahlı ekibin büyük oranda gruptan lider olarak çıkmayı garantilediğini hatırlatarak, ‘’Ancak, bu futbol rehavete kapılmaya gelmez. Kazan maçlarımızı da kazanarak, şampiyonluk turumuzu atmalıyız. Henüz bir şey bitmiş sayılmaz. Kalan maçlarımıza iyi hazırlanıp, iyi mücadele verdiğimiz zaman play-off elemelerinde de önemli bir avantaj elde edeceğimiz unutulmamalıdır’’ dedi.
Geçtiğimiz hafta sonunda Safranbolu Belediyespor’u deplasmanda 2-1 yenen kırmızı siyahlılar, bu hafta sonunda Kastamonu İl Özel İdarespor’u konuk edecek. Yozgatspor, bu haftadan sonra kalan 5 maçından üçünü deplasmanda oynarken, iki karşılaşmayı içeri de oynayacak. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bocce’ye Kadışehri damgası
Bocce’ye Kadışehri damgası
Kick-Bokscular madalya ile döndü
Kick-Bokscular madalya ile döndü
Daha iyi olacağız
Daha iyi olacağız
Güreşçiler yarı finalde
Güreşçiler yarı finalde
KIZLAR YARI FiNALDE
KIZLAR YARI FiNALDE
Yozgatspor dinleniyor
Yozgatspor dinleniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim