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ŞAMPiYONLUK AŞKINA

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Yozgat Bozokspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta  Yozgatspor, şampiyonluk mücadelesini önde götürüyor.

ŞAMPiYONLUK AŞKINA

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Yozgat Bozokspor, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4'üncü Grupta  Yozgatspor, şampiyonluk mücadelesini önde götürüyor.

02 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
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ŞAMPiYONLUK AŞKINA

Lider Yozgat Bozokspor, bugün saat 13.00'da başlayacak müsabakada Mersin İdmanyurdu takımını konuk edecek. Yozgatspor ise, yarın saat 14.00'de Bozok Stadında Çarşambaspor'u ağırlayacak. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla hedefine doğru ilerleyen kırmızı siyahlı temsilcilerimiz, taraftar desteğini her zamankinden daha fazla arkasında görmek istiyor. Sezon sonunda şampiyonluk turunu atarak, bir üst lige çıkmayı hedefleyen temsilcilerimiz, şampiyonluk kutlamalarını da ortak yapabilmenin arzusuyla hareket ediyor. Taraftarların, bugün Rıza Kayaalp'te Yozgat Bozokspor'u, yarın da Bozok Stadında Yozgatspor'u desteklemek üzere hazırlık yaptıkları kaydedildi. Taraftarlar, her iki ekibimizi de yalnız bırakmayacak.

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ŞAMPiYONLUK AŞKINA
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