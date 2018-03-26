Şampiyonluğu kutladılar

Bozdağ, voleybol ve futbol takımı oyuncularını tebrik etti. Sorgun İlçe Stadı ile Spor Salonu’nun da yine kendi iktidarları döneminde yapıldığını hatırlatan Bozdağ, “Belediye Başkanımızı dinlerken gerçekten hem futbol takımımın, hem voleybol takımının, hem tekvandoda, hem de krosta nasıl başarılara imza attığını herkes gibi bende göğsüm kabararak dinledim. Tabi maçları yakından takip etme imkanım olmadı. Ama zaman zaman belediye başkanımız voleybol takımından, futbol takımının başarılarından bizlere bahsettiler. Onun için yaptıklarınızdan her zaman gurur duydum’’ dedi.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek de, Sorgun’da belediyenin çok çeşitli spor branşlarında faaliyet gösterdiğini, ancak futbol, voleybol ve tekvandonun bunların başında geldiğini vurgulayarak, voleybolda şampiyon olarak 1. Lig’e çıkan voleybolcuları kutladı.



