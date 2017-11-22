-Şampiyonlardan ziyaret

Taşkınöz, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Oğuzhan Güneşer’i makamında ziyaret etti.

8 Ülkeden 596 sporcu arasında Balkan ikincisi olan Asena Taşkınöz’ü tebrik eden Güneşer, başarıları diledi.

Kayseri’de düzenlenen ‘15 Temmuz Şehitler Dostluk Kupası’ Kickboks Şampiyonasında Yunus Emre Ortaokulu öğrencileri mücadele verdi. Şampiyonada, Salih Koçsoy 34 kiloda birinci olurken, Betül Zararsız 46 kiloda ikinci, Mustafa Kağan Zararsız 44 kiloda ikinci, Erkut Eroğlu 34 kiloda üçüncü olarak, madalya kazandı. Başarılı sporcuları Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, makamında kabul ederek, öğrenciler hediye, Antrenör Mustafa Zararsız’a da ‘teşekkür belgesi’ verdi. Yazıcı, ‘’Sporun her dalıyla ilgilenmek hem bedensel hem de zihinsel açıdan faydalı bir aktivitedir. Bilindiği üzere iyi ve profesyonel sporcular siz yaşlarda oluşturdukları alt yapı ve tecrübeyle hedefe ulaşmada daha başarılı oluyorlar. Buradan da anlaşılıyor ki hedefine odaklanıp her zaman o yolda çaba göstermek şüphesiz ki kişiyi başarıya götürecektir. Sizlerin yetiştirilmesinde emeği olan anne-babalarınızı ve öğretmenlerinizi tebrik eder başarılarınızı Dünya Şampiyonluğuyla süslemenizi temenni ediyorum’’ dedi.