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Şampiyonaya yoğun ilgi

Türkiye Bilardo Federasyonu 3 top 3 bant il kontenjanı belirleme şampiyonası Sorgun'da gerçekleştirilirken, ilgide yoğun oldu. 

Şampiyonaya yoğun ilgi

Türkiye Bilardo Federasyonu 3 top 3 bant il kontenjanı belirleme şampiyonası Sorgun'da gerçekleştirilirken, ilgide yoğun oldu. 

13 Eylül 2017 Çarşamba 07:00
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Şampiyonaya yoğun ilgi

Sorgun'da düzenlenen müsabakalara il genelinde lisanslı 26 sporcu katıldı. Türkiye Bilardo Federasyonu Yozgat İl Temsilcisi Sami Ekim şampiyonada dereceye giren ilk 5 oyuncunun Türkiye Şampiyonası 3'üncü etaba katılma hakkı kazandığını belirterek,"Yozgat genelinde yeterli salon ve ekipmanın olmayışı, ilimizdeki bilardoya olan ilginin de azalmasına neden oluyor. Bilardo sporunun yaygınlaşması için önümüzdeki günlerde Sorgun Halk Eğitim bünyesinde kurs, Bozok Üniversitesi'nde de Bilardo Spor Kulübü kurmayı planlıyoruz” dedi.

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