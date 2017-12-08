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-Şampiyon oldular, hedef belirlediler

ÇORUM’da düzenlenen üniversiteler arası birinci lige yükselme futbol müsabakasında rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atan Bozok Üniversitesi Birinci Lig’e yükseldi, hedefini bu ligde de şampiyonluk olarak belirledi.

-Şampiyon oldular, hedef belirlediler

ÇORUM’da düzenlenen üniversiteler arası birinci lige yükselme futbol müsabakasında rakiplerini yenerek şampiyonluk turu atan Bozok Üniversitesi Birinci Lig’e yükseldi, hedefini bu ligde de şampiyonluk olarak belirledi.

08 Aralık 2017 Cuma 07:05
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-Şampiyon oldular, hedef belirlediler

Antrenör Harun Dişlitaş gözetiminde Çorum’da düzenlenen yükselme müsabakalarına katılan Bozok Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi ve Çankırı Üniversitesi takımları ile karşı karşıya geldi. Yükselme maçlarının ilk gününde Çorum Hitit Üniversitesi ile karşılaşan Bozok Üniversitesi ev sahibi takım ile 2-2 berabere kaldı. İkinci müsabakasında Nuh Naci Yazgan Üniversitesi’ni 7-0, üçüncü müsabakasında Erciyes Üniversitesi’ni 1-0 yenen Bozok Üniversitesi son müsabakasında ise Çankırı Üniversitesi takımını 2-0 yenerek şampiyonluk turu attı. Aldığı bu galibiyet ile birinci lige çıkan Bozok Üniversitesi şimdiden hedefini Birinci Lig’de de şampiyonluk olarak belirledi.  Bozok Üniversitesi Futbol takımı Antrenörü Harun Dişlitaş, geçen sene kapısından döndükleri Birin Lig’e bu sene çok güçlü rakipleri geride bırakarak yükseldikleri için mutlu olduklarını söyledi. Çorum’da gerçekleştirilen yükselme müsabakalarında Erciyes Üniversitesi, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi, Çorum Hitit Üniversitesi ve Çankırı Üniversiteleri ile karşılaştıklarını hatırlatan Dişlitaş, ‘’Karşılaştığımız güçlü rakiplerimizden sadece ev sahibi Hitit Üniversitesi ile berabere kaldık, onun dışında kalan bütün müsabakalarımızı kazanarak Birinci Lig’e yükseldik. Bozok Üniversitesi olarak şimdiki hedefimiz ise Birinci Lig’de de şampiyonluk’’ dedi.

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