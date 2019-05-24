Şampiyon makama çıktı

Doğuştan iki kolu dirsekten ve bir bacağı olmayan Muhammet Enes Sarı, engeline rağmen yüzmede başarılar elde etmeye devam ediyor. 27-29 Nisan tarihleri arasında Alanya’da düzenlenen, Okullar arası Türkiye Yüzme Şampiyonasında engelliler S4 grubunda 50 metre serbest, 100 metre serbest, 200 metre serbest ve 50 metre sırt üstü kategorilerinin tamamında yarışı birincilikle bitirerek Türkiye Şampiyonu oldu. Vali Kadir Çakır, Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ederek altın madalyanın sahibi olan Muhammet Enes’i makamında misafir etti. Muhammet Enes’i ödüllendiren ve tebrik eden Vali Çakır, başarılarının devamını diledi.