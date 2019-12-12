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Şampiyon güreşçiden ziyaret

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen gençler güreş müsabakasında Sarıkaya ilçesini temsilen katılan Feramus Aşçı, kazandığı madalya ile Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i makamında ziyaret etti.

Şampiyon güreşçiden ziyaret

OKUL Sporları kapsamında Yozgat’ta gerçekleştirilen gençler güreş müsabakasında Sarıkaya ilçesini temsilen katılan Feramus Aşçı, kazandığı madalya ile Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i makamında ziyaret etti.

12 Aralık 2019 Perşembe 04:04
Şampiyon güreşçiden ziyaret

Okul Sporları kapsamında geçtiğimiz günlerde yıldızlar güreş il birinciliği müsabakalarına Sarıkaya Şehit Hasan Hüseyin Aksoy Lisesi’nden katılan Feramus Aşçı, tüm rakiplerini yenerek kendi kilosunda şampiyon oldu. Bugüne kadar güreşte 10’dan fazla madalya kazanan başarılı sporcu şimdiye kadar kazandıkları madalyaları da yanına alarak Sarıkaya Belediye Başkanı Ömer Açıkel’i ziyaret etti. Sarıkaya ilçesini başarılı bir şekilde güreş branşında temsil eden Feramus Aşçı’yı gösterdiği başarıdan dolayı kutlayan Belediye Başkanı Açıkel, sporcunun her zaman yanında olduğunu söyledi. 

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