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ŞAMPİYON DİNLENİYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta normal sezonu lider olarak tamamalayıp Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakaları oynamaya hak kazanan Yozgatspor’a teknik direktör İbrahim Baş tarafından dört günlük izin verildi.

ŞAMPİYON DİNLENİYOR

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta normal sezonu lider olarak tamamalayıp Üçüncü Lige yükselme Play-Off müsabakaları oynamaya hak kazanan Yozgatspor’a teknik direktör İbrahim Baş tarafından dört günlük izin verildi.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
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ŞAMPİYON DİNLENİYOR

Ligin son haftasında deplasmanda Altınordu Belediyespor ile karşılaşan kırmızı siyahlı ekip güçlü rakibini 2-1 mağlup etmesini başarmıştı. Müsabaka sonrasında teknik direktör İbrahim Baş tarafından dört günlük izin verilen Yozgatsporlu oyuncular Perşembe günü Yozgat’ta toplanarak Play-Off hazırlıklarına başlayacak. Yogatspor teknik direktörü İbrahim Baş, uzun bir lig maratonu sonunda ligi zirvede bitirmeyi başardıklarını söyledi. Zorlu bir sezonu geride bıraktıklarını hatırlatan Baş, ‘’Bölgesel Amatör Ligi’nde en zor gruplarından birinde mücadele etti. En alttakım takımdan en üst sıradaki takıma kadar herkesin birbirini yenebilecek güce sahip olduğu bir gurubu ligin bitimine iki hafta kala zirvede bitirmeyi garantilemek çok zor bir işti. Ancak biz Yozgatspor olarak bu zoru başardık. Ben oyuncularımızı ve bizi her zaman destekleyen, her zaman yanımızda olan bizlere güvenen taraftarımızı kutluyorum. Şimdi işin en zor olan tarafına geldik. Çarşamba günü iyi bir kura çekerek bu takımı ilk turdan yıllardır özlemini duyduğu Üçüncü Lige yükseltmek istiyoruz. Bu noktaya kadar geldik. Asıl önemli olan bundan sonrası. Allah’ın izniyle bundan sonrasından da alnımızın akıyla sahadan çıkacağız’’ dedi.

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