Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 22°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
89571
ALTIN
194.683
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4102
EURO
5.6468

Samet Tosun Yozgatspor'da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, dış transferde ilk anlaştığı isim Samet Tosun oldu.

Samet Tosun Yozgatspor'da

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig takımlarından Yozgatspor, dış transferde ilk anlaştığı isim Samet Tosun oldu.

13 Temmuz 2018 Cuma 07:00
62 Okunma
Samet Tosun Yozgatspor'da

Futbol kariyerine Faroz Yalıspor'da başlayıp Kars 36 Spor'a transfer olan 23 yaşında ki genç oyuncu Samet Tosun dün kırmızı siyahlı yönetim ile görüşmelerinin ardından kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı attı. Faroz Yalıspor'da futbol kariyerine başlayan Samet Tosun 2017-2018 sezonunda Kars 36 Spor'a transfer oldu. 2018-2019 sezonunda kendisini Yozgatspor'a bağlayan imzayı atan genç futbolcu daha önce ki kariyerinde toplamda 23 mücadelede boy gösterdi. Oynadığı maçların büyük çoğunluğunda 90 dakika sahada kalan Tosun, hırslı ve mücadeleci yapısı ile tanınıyor. Kariyeri boyunca 4 sarı kart görmüş olan futbolcu hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kararlıyız!
Kararlıyız!
Bozokspor’da transfer çalışması
Bozokspor’da transfer çalışması
YOZGAT’IN TANITIMI OLACAK
YOZGAT’IN TANITIMI OLACAK
Futbol tutkusu
Futbol tutkusu
Ömar ve Mehmet Ali Ağrı’da
Ömar ve Mehmet Ali Ağrı’da

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim