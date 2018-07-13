Samet Tosun Yozgatspor'da

Futbol kariyerine Faroz Yalıspor'da başlayıp Kars 36 Spor'a transfer olan 23 yaşında ki genç oyuncu Samet Tosun dün kırmızı siyahlı yönetim ile görüşmelerinin ardından kendisini kırmızı siyahlı renklere bağlayan imzayı attı. Faroz Yalıspor'da futbol kariyerine başlayan Samet Tosun 2017-2018 sezonunda Kars 36 Spor'a transfer oldu. 2018-2019 sezonunda kendisini Yozgatspor'a bağlayan imzayı atan genç futbolcu daha önce ki kariyerinde toplamda 23 mücadelede boy gösterdi. Oynadığı maçların büyük çoğunluğunda 90 dakika sahada kalan Tosun, hırslı ve mücadeleci yapısı ile tanınıyor. Kariyeri boyunca 4 sarı kart görmüş olan futbolcu hiç kırmızı kartla cezalandırılmadı.