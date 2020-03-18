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Salonlar kapatıldı

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı il genelinde faaliyet gösteren tüm Spor Salonları ile özel spor salonları Korona Virüsü ile mücadele tedbirleri kapsamında kapatıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ve Spor Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda kapalı spor salonlarındaki bütün antrenman ve spor müsabakası faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi. İkinci bir emre kadar kapalı kalacak olan spor salonlarına kimse alınmayacak.

18 Mart 2020 Çarşamba 03:32
Salonlar kapatıldı
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Anahtar Kelimeler:
Salonlar Kapatıldı
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