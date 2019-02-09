Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102452
ALTIN
221.967
DOLAR
5.2449
STERLİN
6.7919
EURO
5.9422

SALONDA HEYECAN

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Lider Yozgat Bozokspor, ilk yarıda deplasmanda tek farkla geçebildiği Sebenspor'u bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda konuk edecek.

SALONDA HEYECAN

HENTBOL Erkekler Birinci Ligi'nde Lider Yozgat Bozokspor, ilk yarıda deplasmanda tek farkla geçebildiği Sebenspor'u bugün Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda konuk edecek.

09 Şubat 2019 Cumartesi 07:00
12 Okunma
SALONDA HEYECAN

Kırmızı siyahlı ekip, saat 13.00'da başlayacak karşlışmadan galibiyetle ayrılarak, puan cetvelindeki konumunu koruyup, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşabilmenin hesaplarını yapıyor. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, hedefe ulaşabilmek için çalıştıklarını ve taraftar desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi. Başkan Doğan, ''İyi bir kadroya sahibiz. Şampiyonluğa en yakın ekip olarak her maçımızı kazanıp, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Haftalar ilerledikçe taraftar desteğine daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Bugün oynayacağımız karşılaşmada taraftar desteğini arkasında hissedecek olan ekibimiz sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp, yoluna emin adımlarda devam edecektir. Taraftarlarımızı salondaki heyecana ortak olmaya davet ediyoruz'' dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Sorgun Gümüşhane’yi bekliyor
Sorgun Gümüşhane’yi bekliyor
Kadışehri yarı finalde
Kadışehri yarı finalde
Uzun boyuyla dikkat çekiyor
Uzun boyuyla dikkat çekiyor
Davit göz dolduruyor
Davit göz dolduruyor
NEFESLER TURULDU
NEFESLER TURULDU
Kızlar dinleniyor
Kızlar dinleniyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim