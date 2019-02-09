SALONDA HEYECAN

Kırmızı siyahlı ekip, saat 13.00'da başlayacak karşlışmadan galibiyetle ayrılarak, puan cetvelindeki konumunu koruyup, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aşabilmenin hesaplarını yapıyor. Kulüp Başkanı Cenker Doğan, hedefe ulaşabilmek için çalıştıklarını ve taraftar desteğine ihtiyaçlarının bulunduğunu söyledi. Başkan Doğan, ''İyi bir kadroya sahibiz. Şampiyonluğa en yakın ekip olarak her maçımızı kazanıp, mutlu sona ulaşmak istiyoruz. Haftalar ilerledikçe taraftar desteğine daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Bugün oynayacağımız karşılaşmada taraftar desteğini arkasında hissedecek olan ekibimiz sahadan iyi bir sonuçla ayrılıp, yoluna emin adımlarda devam edecektir. Taraftarlarımızı salondaki heyecana ortak olmaya davet ediyoruz'' dedi.