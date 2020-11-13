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Salonda dezenfekte

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Çok Amaçlı Spor Salon’unda her gün dezenfekte çalışmaları yapılıyor.

13 Kasım 2020 Cuma 00:04
Salonda dezenfekte

Birçok branşta sporcuların yoğun bir şekilde kullandığı Çok Amaçlı Spor Salonunda her gün yapılan antrenmanlar sonrasında spor malzemeleri ile salonun zemininde dezenfekte çalışmaları yapılıyor. Sporcuların sağlıklı bir ortamda Covit-19 virüsünden uzak bir şekilde çalışma ortamı hazırlamaya gayret gösteren Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki salonlarda her gün temizlik ve dezenfekte çalışmaları yapıyor. Antrenmanlarda da sporcuların sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için sık sık uyarılırken, salonlarda her türlü Covit-19 tedbirleri de alınıyor. 

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Salonda Dezenfekte
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