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Sakine ve Seray karmada yeraldı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından iki oyuncu bu hafta Hentbol Bayanlar İkinci Lig’inin haftanın karmasında yer aldı.

Sakine ve Seray karmada yeraldı

YOZGAT Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımından iki oyuncu bu hafta Hentbol Bayanlar İkinci Lig’inin haftanın karmasında yer aldı.

08 Kasım 2018 Perşembe 07:06
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Sakine ve Seray karmada yeraldı

Haftayı Amasya Atatürk Lisesi galibiyetiyle kapatan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında kaleci Sakine Doğan ile orta oyun kurucu ve İkinci Lig’in gol kralı Seray Erbil gösterdikleri performans ile haftanın karmasındaki yerini aldılar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bu hafta Amasya Atatürk Lisesi karşısında oyuncularının çok iyi mücadele ettiklerini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Oyuncularının gösterdikleri bu üstün performansın yanında iki sporcusunun haftanın karmasına girdiğini dile getiren Atmaca, ‘’Gösterdikleri performans ile hem galibiyette önemli rol oynayan hem de takımı yönlendiren kaleci Sakine Doğan ile orta oyun kurucumuz Seray Erbil, Bayanlar İkinci Lig’inde haftanın karmasına girmeleri bizleri çok mutlu etti. Oyuncularımın başarılarının daim olmasını diliyorum’’ dedi. 

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Sakine Ve Seray Karmada Yeraldı
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