Sakat sayısı arttı

Geçtiğimiz hafta içerisinde Umut ve Ferhat’ın sakatlanması ile iki önemli oyuncusundan yoksun bir şekilde yarın konuk edeceği Kürkçülerspor maçının hazırlıklarını sürdüren kırmızı siyahlı ekibe bir kötü haberde Yener’den geldi. Önceki gün yapılan antrenman esnasında sakatlanan Yener’in çekilecek MR sonucunda son durumunun belli olacağını ancak en az 3 hafta takımdan uzak kalacağı öğrenildi. Yener geçtiğimiz hafta içerisinde transfer edilmiş ve ayağının tozuyla deplasmanda oynanan Kadirli Demirspor maçında ilk 11’de sahaya çıkmıştı. Bu müsabakada ilk kez kırmızı siyahlı formayı giymesine karşılık oynadığı oyun ile takımın en iyi oyuncusu olurken, galibiyetin de mimarlarındandı.