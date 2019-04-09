Sahaların bakımı yapılıyor

Çandır İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Kapal, halı sahanın beton atımına katılarak incelemelerde bulundu. Kapal, halı sahanın bakım onarımının ihaleye çıkarıldığını, ihaleyi alan yüklenici firma tarafından da çalışmalara başlandığını söyledi. Kapal, ‘’Halı sahanın bakım ve onarımı için desteklerini esirgemeyen Çandır Kaymakamımız Sayın Onur Bektaş ve Çandır Belediye Başkanımız Sayın Mustafa Ertan Örgün’e teşekkür ederiz’’ dedi