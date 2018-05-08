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SAHA ENGELİ

YOZGAT 2’inci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele veren Yenifakılı Gençlikspor, tesislerinin bir türlü yapılmamasından yakınıp, bunun başarılarına da olumsuz etki yaptığını belirttiler.

SAHA ENGELİ

YOZGAT 2’inci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda mücadele veren Yenifakılı Gençlikspor, tesislerinin bir türlü yapılmamasından yakınıp, bunun başarılarına da olumsuz etki yaptığını belirttiler.

08 Mayıs 2018 Salı 07:00
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SAHA ENGELİ

Ligi bu sezonda 9 puanla üçüncü sırada tamamlayan Yenifakılı Gençlikspor kulübü yöneticileri, Yozgat liginde mücadele veren ilçelerden sadece Yenifakılı’nın tüm maçlarını deplasmanda oynadığını hatırlattı. Kulüp Yöneticileri, ‘İç saha maçlarımızı Boğazlıyan’da oynuyoruz. Bu da takımımızın başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Biran önce ilçemizin spor tesislerinin iyileştirilmesini bekliyoruz’ diye konuştular.

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