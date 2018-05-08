SAHA ENGELİ

Ligi bu sezonda 9 puanla üçüncü sırada tamamlayan Yenifakılı Gençlikspor kulübü yöneticileri, Yozgat liginde mücadele veren ilçelerden sadece Yenifakılı’nın tüm maçlarını deplasmanda oynadığını hatırlattı. Kulüp Yöneticileri, ‘İç saha maçlarımızı Boğazlıyan’da oynuyoruz. Bu da takımımızın başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Biran önce ilçemizin spor tesislerinin iyileştirilmesini bekliyoruz’ diye konuştular.