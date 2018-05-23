SAĞLIKLI FUTBOL

Amatör Spor Müsabakalarında her yıl ciddi anlamda yaşanan sağlıkçı krizini çözmek için Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu geçtiğimiz yıllarda bir araya gelerek İlk yardım Eğitimi İşbirliği Protokolü imzalamıştı. Bu protokol kapsamında Yozgat’ta yaklaşık 40 kişi ilk yardım eğitimi alarak oynanan Amatör müsabakalarda son bir yıldır görev almaya başladılar. Sağlıkçı sorununun çözüldüğü bu protokol ile artık amatör müsabakalarda gönüllü sağlıkçılar görev alıyor.