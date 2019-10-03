RIZA'YI MEHTERANLA KARŞILADIK

Dördüncü kez dünya şampiyonluğunu kazanarak kırılması zor bir rekora imza atan Rıza Kayaalp için memleketi Yozgat’ta Valilik ve Yozgat Belediyesi tarafından karşılama programı düzenlendi. Mehter eşliğinde Yozgat Valiliğinden Cumhuriyet alanına kadar kortej eşliğinde il yöneticileri ile yürüyen şampiyon güreşçiyi, Cumhuriyet alanında coşkulu bir kalabalık karşıladı. Rıza Kayaalp kendisi için hazırlanan platforma çıkarak kendisini karşılamaya gelen coşkulu kalabalığı selamladı. Annesi, babası ve eşinin de yanında olduğu karşılama programında Rıza Kayaalp, 4’üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Yozgat’a 5 ay önce 9’uncu kez Avrupa şampiyonu olarak geldiğini hatırlatan Kayaalp, ‘’O zaman Türkiye tarihine geçmiştim, şimdi de 4’üncü kez dünya şampiyonu olup yine bir rekor kırdım ve memleketime geldim. Benim asıl amacım gençlerimize örnek olabilmek. İstersek neleri başaracağımızı göstermek istiyorum. Ben 7 yaşında güreşçi olmak istiyordum şimdi ülkeme en çok madalya getiren bir sporcu oldum. Hayal edersek başaramayacağımız hiçbir şey yok. Yeter ki çalışalım azmedelim. Bu işi bırakana kadar inşallah şampiyonluklarıma devam edeceğim. Allah sakatlık, kaza ve bela vermediği sürece yeni şampiyonluklar elde etmek istiyorum. Tabi şimdiki hedefim Tokyo Olimpiyatlarını kazanmak. İnşallah onu kazanırsam madalya koleksiyonumu tamamlamış olacağım. Benim her zaman hedefim tazedir, yeni hedefler peşinde koşuyorum. Ben Türk gençliğine örnek olmak için işimi severek yapıyorum’’ dedi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise, Rıza’nın şampiyonluğundan kendisinin de çok büyük bir gurur duyduğunu belirtti. Vali Çakır, ‘’Allah kendisinin yolunu açık etsin. Rıza Kazakistan’da Yozgat’ın gücünü, Türkiye’nin gücünü tüm dünyaya gösterdi. Allah yolunu açık etsin, yeni Rızalarımız gelsin’’ diye konuştu.

Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse de, Yozgat’ın tarihinde bir çok pehlivanları, dünya şampiyonlarını, Avrupa şampiyonlarını çıkardığını hatırlattı. Geçmişteki Yozgatlı pehlivanlardan bayrağı devralan Rıza Kayaalp’e sonsuz teşekkürlerini sunduğunu ifade eden Köse, Rıza Kayaalp’i eskiden beri tanıdığını her zaman destek olduklarını bundan sonra da destek olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Rıza Kayaalp için hazırlanan hediyeler il yöneticileri tarafından taktim edildi. Daha sonra Rıza Kayaalp kendisini karşılamak için Cumhuriyet alanına gelen Yozgatlı vatandaşlar ile tokalaşıp, onlar ile öz çekim yaptı.



