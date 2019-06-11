Rıza da ortak oldu

UEFA Avrupa Kupası Grup Ele müsabakalarından son dünya Şampiyonu Fransa ile Konya Torku Arena’da karşı karşıya gelen A Milli Futbol takımımız güçlü rakibini Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in attığı goller ile 2-0 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Türkiye için önemli olan bu müsabakada Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’ta tribünden A Milli Futbol takımımızı destekledi. Diğer Yozgatlılar ile birlikte müsabakayı izleyen Rıza Kayaalp, A Milli Futbol takımını kazandığı zaferden dolayı kutlarken, bugün oynanacak olan İzlanda maçı içinde futbolculara başarı dileğinde bulundu.