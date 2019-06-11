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Rıza da ortak oldu

YOZGAT’ın ve Türkiye’nin gururu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cumartesi günü oynanan ve Türk Milli Futbol Takımının tarih yazdığı Fransa müsabakasında tribündeki yerini alarak A Milli Futbol takımımızın sevincine ortak oldu.

Rıza da ortak oldu

YOZGAT’ın ve Türkiye’nin gururu milli güreşçi Rıza Kayaalp, Cumartesi günü oynanan ve Türk Milli Futbol Takımının tarih yazdığı Fransa müsabakasında tribündeki yerini alarak A Milli Futbol takımımızın sevincine ortak oldu.

11 Haziran 2019 Salı 00:00
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Rıza da ortak oldu

UEFA Avrupa Kupası Grup Ele müsabakalarından son dünya Şampiyonu Fransa ile Konya Torku Arena’da karşı karşıya gelen A Milli Futbol takımımız güçlü rakibini Kaan Ayhan ve Cengiz Ünder’in attığı goller ile 2-0 mağlup ederek grupta liderlik koltuğuna oturmuştu. Türkiye için önemli olan bu müsabakada Yozgatlı Milli Güreşçi Rıza Kayaalp’ta tribünden A Milli Futbol takımımızı destekledi. Diğer Yozgatlılar ile birlikte müsabakayı izleyen Rıza Kayaalp, A Milli Futbol takımını kazandığı zaferden dolayı kutlarken, bugün oynanacak olan İzlanda maçı içinde futbolculara başarı dileğinde bulundu. 

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