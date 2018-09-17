Rıza, altın için gitti

Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan millilerimiz, şampiyonadan altın madalyalarla dönebilmenin hesaplarıyla ülkemizden ayrıldı. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, dünya şampiyonasında hedefinin bir kez daha altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Teknik Direktör Salih Bora, “2018 ve 2019 yılında yapılacak olan dünya şampiyonaları gerçekten çok önemli. Özellikle 2019 yılında yapılacak olan dünya şampiyonasında olimpiyat kotaları verilecek. Olimpiyata yaklaştığımız her gün zorluk derecesi artmakta. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. Yönetimimiz de bizlere her türlü çalışma ortamını hazırlarken, bir yandan da 2019 dünya şampiyonasının Türkiye’de yapılması için yoğun çaba sarf ediyorlar” dedi.