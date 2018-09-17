Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 16°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
94760
ALTIN
237.617
DOLAR
6.1471
STERLİN
8.0885
EURO
7.1531

Rıza, altın için gitti

DÜNYA ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi milli gururumuz Rıza Kayalap, 20-28 Ekim tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmak üzere yola çıkan Greko-Romen A milli güreş takımında takım kaptanı olarak yer aldı.

Rıza, altın için gitti

DÜNYA ve Avrupa Şampiyonu, Olimpiyat ikincisi milli gururumuz Rıza Kayalap, 20-28 Ekim tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasına katılmak üzere yola çıkan Greko-Romen A milli güreş takımında takım kaptanı olarak yer aldı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
20 Okunma
Rıza, altın için gitti

Bolu’da hazırlıklarını tamamlayan millilerimiz, şampiyonadan altın madalyalarla dönebilmenin hesaplarıyla ülkemizden ayrıldı. Milli güreşçimiz Rıza Kayaalp, dünya şampiyonasında hedefinin bir kez daha altın madalya kazanmak olduğunu söyledi. Teknik Direktör Salih Bora, “2018 ve 2019 yılında yapılacak olan dünya şampiyonaları gerçekten çok önemli. Özellikle 2019 yılında yapılacak olan dünya şampiyonasında olimpiyat kotaları verilecek. Olimpiyata yaklaştığımız her gün zorluk derecesi artmakta. Biz de bunun bilincinde olarak çalışmalarımızı hızlandırmış durumdayız. Yönetimimiz de bizlere her türlü çalışma ortamını hazırlarken, bir yandan da 2019 dünya şampiyonasının Türkiye’de yapılması için yoğun çaba sarf ediyorlar” dedi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi
BARIŞ TELLi HASRET GiDERDi
Lig hazırlıkları başladı
Lig hazırlıkları başladı
Yerköy’ün güvencesi gençler
Yerköy’ün güvencesi gençler
Genç Kaleci milli oldu
Genç Kaleci milli oldu
Efsane sahalara döndü
Efsane sahalara döndü
Yarın Toplanıyorlar
Yarın Toplanıyorlar

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim