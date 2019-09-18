Rıza 4’üncü kez dünya şampiyonu

Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp ilk turda Küba asıllı Dünya 3’üncüsü Şilili Yasmani Acosta Fernandez’i ikinci turda da Çinli Lingzhe Meng’i aynı skorlarla, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaıa’yı, yarı finalde de Alman Eduard popp’u yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Final müsabakasında da Kübalı Oscar Pino Hınds’i 3-1 mağlup ederek 4’üncü kez dünya şampiyonluğu gururunu yaşadı. Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Kayaalp, 8 dünya madalyası, 10 Avrupa madalyası, 2’de olimpiyat madalyası kazandığını söyledi. 4’üncü kez dünya şampiyonluğunu kazandığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kayaalp, ‘’Bu şampiyonluğum halkımıza armağan olsun. Kendimizi düşünmüyoruz bayrağımızı dalgalandırmak, istiklal marşımızı okutmak ve halkımızı gururlandırmak istedim. Başardığım için mutluyum’’ dedi.