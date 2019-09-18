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Rıza 4’üncü kez dünya şampiyonu

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 4’üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında ülkemizi 130 Kiloda temsil eden Avrupa ve Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp finalde Kübalı Oscar Pino Hınds’i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Rıza 4’üncü kez dünya şampiyonu

YOZGATLI Milli Güreşçi Rıza Kayaalp, 4’üncü kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Kazakistan’ın Başkenti Nur Sultan’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonasında ülkemizi 130 Kiloda temsil eden Avrupa ve Dünya şampiyonu Rıza Kayaalp finalde Kübalı Oscar Pino Hınds’i 3-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

18 Eylül 2019 Çarşamba 00:00
Rıza 4’üncü kez dünya şampiyonu

Yozgatlı güreşçi Rıza Kayaalp ilk turda Küba asıllı Dünya 3’üncüsü Şilili Yasmani Acosta Fernandez’i ikinci turda da Çinli Lingzhe Meng’i aynı skorlarla, çeyrek finalde Gürcü Iakobi Kajaıa’yı, yarı finalde de Alman Eduard popp’u yenerek adını finale yazdırmayı başarmıştı. Final müsabakasında da Kübalı Oscar Pino Hınds’i 3-1 mağlup ederek 4’üncü kez dünya şampiyonluğu gururunu yaşadı. Müsabaka sonrasında açıklamalarda bulunan Kayaalp, 8 dünya madalyası, 10 Avrupa madalyası, 2’de olimpiyat madalyası kazandığını söyledi. 4’üncü kez dünya şampiyonluğunu kazandığı için çok mutlu olduğunu vurgulayan Kayaalp, ‘’Bu şampiyonluğum halkımıza armağan olsun. Kendimizi düşünmüyoruz bayrağımızı dalgalandırmak, istiklal marşımızı okutmak ve halkımızı gururlandırmak istedim. Başardığım için mutluyum’’ dedi. 

Son Güncelleme: 17.09.2019 17:31
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Rıza KayaalpRıza 4’üncü Kez Dünya şampiyonu
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