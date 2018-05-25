Rakipler Belli Oldu

Adana Adasokağıspor, İzmir Balçova ve Tokat Turhal Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu takımı ile eşleşen Yozgat temsilcisi rakiplerini yenerek İkinci Lig’e çıkmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, iyi bir sezonun sonuna geldiklerini ve şampiyonluk için önlerinde sadece üç maçın kaldığını söyledi. Güçlü takımlar ile eşleştiklerini ancak onları yenebilecek güce sahip olduklarını dile getiren Atmaca, ‘’Biz takım olarak bu sene tamamen İkinci Lig’e yükselmeye hedeflenmiş durumdayız. İyi bir hazırlık dönemi sonrasında final müsabakalarına geldik. Buradan da istediğimiz alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum. Bize güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacağız’’ dedi.

